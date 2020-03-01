Главные новости 1 марта

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 1 марта.

Корреспондент Федерального агентства новостей взял интервью у командира отряда, первым вышедшего к месту гибели 6-й роты. За что погибали псковские десантники.

САА перебросила подкрепления в южную часть Идлиба. США направили военную технику в район месторождения Коноко в Дейр-эз-Зоре. Сирия новости 1 марта 07.00: САА перебросила подкрепления в Идлиб, США стягивают технику в богатые нефтью районы САР.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил о проведении операции «Щит весны» на северо-западе Сирии. Турция объявила о проведении военной операции в Идлибе.

Российский танцор Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, намекнул на развод с певицей Наташей Королевой. Тарзан в эфире «Вечернего Урганта» намекнул на развод с Королевой.

Макрон призвал Россию и Турцию обеспечить прекращение огня в сирийском Идлибе. Макрон призвал обеспечить прекращение огня в Идлибе.

Около 47 тысяч беженцев пересекли границы Турции с Евросоюзом. Об этом сообщил глава Турции Сулейман Сойлу. Около 47 тысяч сирийских беженцев пересекли границы Турции с ЕС.

ЦИК турецкой партии Vatan призвал Анкару к сотрудничеству с Москвой и Тегераном. Турецкая партия Vatan назвала ловушкой войну с Сирией.

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар и вошла в Средиземное море. Американский авианосец вошел в Средиземное море.

«Хайят Тахрир аш-Шам» потеряла одного из главарей в Идлибе. Турция оказывала поддержку террористам при помощи беспилотников. Сирия итоги за сутки на 1 марта 06.00: один из главарей ХТШ был нейтрализован в Идлибе, Турция задействовала против САА дроны.

Ирина Понаровская рассказала о своем долгом отсутствии на сцене и пообещала «радовать людей своим творчеством». Понаровская удивила поклонников короткой стрижкой и новым лицом.