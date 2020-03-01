Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана будет непростой

Москва, 1 марта. Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет непростой, но лидеры подтверждают свою ориентированность на урегулирование ситуации в Идлибе. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Также в Кремле выразили надежду на то, что встреча российского и турецкого президентов пройдет в Москве 5 или 6 марта. Соответствующее заявление Песков сделал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Это будет, безусловно, непростая встреча, но и главы государств подтверждают все-таки свою ориентированность на урегулирование ситуации в Идлибе и приверженность сочинским договоренностям. Это важно», — сказал представитель Кремля.

Резкое обострение ситуации в сирийской провинции Идлиб произошло 27 февраля. Тогда боевики атаковали правительственную армию САР, которая открыла ответный огонь. Сообщалось о гибели 36 турецких военных. После обострения ситуации в Сирии Анкара заявила, что прекратит препятствовать проходу беженцев из САР в Европу. По данным на 1 марта, уже свыше 47 тысяч беженцев пересекли границы Турции с ЕС.