Психолог Георгиева рассказала о причинах странного поведения блогера Диденко

Москва, 1 марта. Инстаблогер Екатерина Диденко, потерявшая мужа и нескольких друзей во время вечеринки в бане в Москве, страдает от так называемой номофобии — боязни остаться без мобильного телефона или вдалеке от него. Такое предположение высказала психолог Наталья Георгиева.

Странное поведение Диденко вызывает активное обсуждении среди общественности. На днях блогер обратилась к своим подписчикам в Instagram, она рассказала о своем состоянии и заявила, что ей необходима психологическая помощь. Некоторые пользователи Сети шокированы поведением женщины и считают, что она неадекватно отреагировала на смерть близких. По словам психолога Георгиевой, у Диденко наблюдается целый комплекс диагнозов.

«Это не только номофобия, но и нарциссизм, пограничное расстройство личности, которое, к сожалению, не дает никаких решений и выборов, как поступить в той или иной ситуации», — говорит эксперт.

По мнению специалиста, блогер адресует свои послания вымышленному зрителю, который должен помочь найти ответы на сложившуюся ситуацию и ее состояние, передает «Пятый канал».

«Нужно все напоказ сделать и после этого человек получает какую-то оценку и массу вариантов, из которых ему так же сложно сделать выбор», — отмечает Наталья.

Ранее Диденко сообщила подписчикам, что находится в замешательстве и не знает, как сообщить детям о том, что их отец погиб. Психолог уверена, что не стоит врать детям и придумывать фантастические истории.