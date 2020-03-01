Азаров назвал очередной глупостью киевских властей новые правила выезда украинцев в Россию

Киев, 1 марта. Украина ввела новые правила выезда в Россию для своих граждан с 1 марта. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал новые правила выезда в Россию очередной глупостью киевских властей.

«Очередная глупая инициатива власти», — написал Азаров в Facebook.

По словам Азарова, нововведение сильно ударит по бюджету украинцев. Граждане будут вынуждены вернуться на Украину для оформления паспортов, а потом уехать обратно.

«Напомню таким идиотам, как [министр иностранных дел Украины Вадим] Пристайко и [премьер-министр Украины Алексей] Гончарук , которых не покидает реформаторский зуд, что их инициатива только усложнит жизнь сотням тысяч украинских гражданам, работающих в РФ и ударит по ним финансово», — добавил Азаров.

Кроме того, политик отметил, что, по данным за 2019 год, украинцы, работающие в РФ, перечислили в бюджет Украины 1 млрд долларов. Азаров предложил киевским властям не пытаться всеми способами разорвать связи с Россией, а создавать рабочие места в стране.

С 1 марта украинцы смогут пересекать границу лишь при предъявлении загранпаспорта. Решение было принято правительством Украины еще в декабре 2019 года. По словам руководства страны, данные изменения вводятся из-за якобы «угроз» национальной безопасности и «агрессии против Украины».