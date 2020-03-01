Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала

Москва, 1 марта. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитал. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала. Речь идет о продлении программы до 31 декабря 2026 года, а также распространении права на получение выплат при рождении первого ребенка. Срок оформления маткапитала будет сокращен до пяти дней, в период, в который можно получить пособие ― с 30 до 10 дней.

Напомним, 15 января президент РФ, обращаясь к Федеральному собранию с посланием, уделил особое внимание демографическому развитию. Путин предложил продлить программу материнского капитала до конца 2026 года. Выдавать его будут уже при рождении первенца, а при появлении на свет второго ребенка маткапитал увеличат еще на 150 тысяч рублей с ежегодной индексацией. Кроме того, вводятся ежемесячные выплаты для семей с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно.

Ранее министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев рассказал, для чего чаще всего используют материнский капитал. Как утверждает Якушев, маткапитал россияне в подавляющем числе случаев используют для улучшения жилищных условий — 80% денежных средств материнского капитала. По его словам, в 2020 году на программу было выделено 6 млрд рублей.