Лавров обсудил с главой МИД Турции предстоящую встречу Путина и Эрдогана

Анкара, 1 марта. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщил источник во внешнеполитическом ведомстве Турции.

По данным источника, стороны обсудили подготовку встречи президентов стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которая запланирована на 5 марта.

«Наш министр провел переговоры с российским коллегой Лавровым. Обсуждались вопросы перед встречей лидеров», — говорится в сообщении.

Ранее о планах провести встречу лидеров 5 или 6 марта рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также о предстоящих переговорах в Москве передавал турецкий новостной канал NTV. Ожидается, что в состав делегации со стороны Анкары войдут главы Минобороны и МИД Хулуси Акар и Мевлют Чавушоглу, а также руководитель разведки Хакан Фидан, передавало Федеральное агентство новостей.

Предполагается, что встреча лидеров будет посвящена ситуации в сирийской провинции Идлиб, где 27 февраля произошло обострение военной обстановки. Экстремисты группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», которая является бывшей террористической организацией «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ), атаковали позиции Сирийской армии. В ответ силы правительственных войск нанесли удар по боевикам.

В результате конфликта погибли 36 турецких военнослужащих, которые принимали участие в наступлении террористов. Российская сторона приняла меры для прекращения огня, чтобы обеспечить эвакуацию раненых и убитых.

1 Организация запрещена на территории РФ.