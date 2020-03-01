Кремль напомнил о незаконности нахождения в Сирии турецких военных

Москва, 1 марта. Военные других стран кроме России находятся в Сирии вопреки нормам международного права, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в воскресенье Анкара объявила о проведении операции «Щит весны» на северо-западе Сирии. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что поводом для проведения операции стал удар Сирийской арабской армии (САА) по позициям террористов, в результате которого погибли 36 турецких военных.

В результате удара погибли 36 турецких военных. Примечательно, что она находились в числе наступающих на позиции САА в Идлибе боевиков. В Минобороны РФ сообщили, что Анкара передала неверные координаты турецких подразделений. Согласно этим данным, военные ВС Турции не должны были находиться в районе обстрела.

Ранее Песков сообщил, что встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться 5 или 6 марта в Москве. В Турции подтвердили подготовку к переговорам глав государств в начале марта.