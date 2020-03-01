Минобороны Турции подтвердило, что в небе над Идлибом был сбит турецкий боевой БПЛА

Дамаск, 1 марта. Турецкий боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был сбит в небе над сирийской провинцией Идлиб. Соответствующие данные подтвердило Министерство обороны Турции.

В официальном сообщении подчеркивается, что якобы три системы противовоздушной обороны (ПВО) сирийской стороны, в том числе, сбившая турецкий беспилотник, были уничтожены. Есть информация, что именно протурецкие боевики сбили БПЛА из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК).

Сирийское агентство SANA ранее проинформировало, что турецкие подразделения сбили два сирийских самолета, оба пилота благополучно катапультировались.

Напомним, ситуация в Идлибе обострилась 27 февраля. Террористы, контролирующие территорию сирийской провинции, развернули широкомасштабное наступление против правительственной армии Сирии, которая открыла ответный огонь. В результате погибли 36 турецких военных, которые наступали в боевых порядках террористов.