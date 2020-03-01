Bloomberg сообщил о новой традиции в Кабмине РФ после прихода Мишустина

Москва, 1 марта. Время проведения правительственных совещаний изменилось после того, как кабмин возглавил Михаил Мишустин. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники, близкие к правительству.

По данным СМИ, с приходом Мишустина на пост премьера все заседания начинаются в 9 утра, что, по словам источника, «практически на рассвете по московским меркам». Кроме того, председатель правительства проводит рабочие встречи в выходные дни.

Агентство также отметило успехи Мишустина на посту главы Федеральной налоговой службы (ФНС), среди которых установка в магазинах и ресторанах кассовых аппаратов, подключенных к интернету, и печать QR-кода на чеках.

«Его рационализация налогового режима получила похвалу от международных организаций, таких как Всемирный банк, который привел эти улучшения, поскольку он постепенно поднял рейтинг России в своем ежегодном обзоре легкости ведения бизнеса до № 28 в прошлом году со 120-го в 2012 году», — отмечают авторы материала.

Напомним, кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра выдвинул президент России Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию. Позднее это предложение было одобрено парламентариями.

Новым главой ФНС стал Даниил Егоров, задачей которого является установление налогового режима для самозанятых граждан.