«Скорбящая» по Немцову оппозиция в России заработала на проведении марша в его память

Уровень организации и действующие лица на марше Бориса Немцова свидетельствуют о состоятельном заказчике, которым могут оказаться структуры, подконтрольные олигарху Михаилу Ходорковскому.

Либеральные деятели России в очередной раз воспользовались удобным для себя моментом в рамках попытки очернить власть и настроить народ против государственного аппарата. Устроенное шествие в честь оппозиционера Бориса Немцова, погибшего 27 февраля 2015 года в Москве, было использовано заказчиком мероприятия для раскачивания протестного движения. При этом работа велась по уже отработанной ранее схеме, содержащей в себе подмену понятий, хорошую финансовую поддержку, а также завлечение людей на шествие за счет популярных оппозиционеров.

Организаторы средств не жалели

Очевидно, что в марш Немцова, который собрал около 10 тысяч человек, согласно официальным данным МВД, были вложены довольно солидные средства. Наличие большого количества плакатов, флагов, баннеров и прочего показывает, что организаторы на проведение мероприятия денег не жалели. При этом по лозунгам и призывам на плакатах становится понятно, что их созданием занимались одни и те же люди. Событию «в честь памяти Бориса Немцова» был намеренно создан политический подтекст, направленный против современной российской власти. На мероприятии были замечены флаги Украины и Евросоюза, что неудивительно, если принять во внимание участие Немцова в каждом из украинских «майданов».

Попытка либералов раскачать новое протестное движение, пользуясь именем Немцова, производится в связке с зарубежными институтами и деятелями. В 2018 году в Вашингтоне возле российского посольства именем Немцова была названа площадь, а в Вильнюсе — сквер. Не стоит забывать, что в 2015 году на деньги олигарха Михаила Ходорковского в Германии был создан «Фонд Бориса Немцова за свободу», который ежегодно собирает на своих мероприятиях представителей российской оппозиции.

Председателем фонда является Владимир Кара-Мурза — младший. Стоит отметить, что в проведенном в Москве мероприятии он принимал активное участие и находился в первом ряду шествия. Кара-Мурза является давним соратником Ходорковского и участвовал в работе созданных олигархом структур. Помимо работы в «Фонде Немцова» оппозиционер являлся федеральным координатором признанной в РФ нежелательной «Открытой России». Учитывая давние и тесные связи Кара-Мурзы с Ходорковским, а также с американскими структурами, становится неудивительно, что марш Немцова получил солидную финансовую поддержку. Олигарх на проведение либеральных акций средств никогда не жалел.

«Губернатор Немцов и его смерть в Петербурге»

За щедро оплаченной акцией оппозиции и попытками преувеличить количество людей, находящихся на шествии, стоит банальное стремление выступить против власти «законным путем». В рамках согласованного мероприятия повсеместно звучали призывы о смене власти и освобождении людей, которых оппозиция считает политзаключенными. Другими словами, либералы вместо стремления отдать дань памяти Борису Немцову использовали мероприятие сугубо в рамках достижения своих политических целей.

Это подтверждает и полное отсутствие осведомленности пришедших о личности Бориса Немцова, ради которого они посетили шествие. Telegram-канал «1703» опубликовал видеозапись, на которой корреспондент опрашивает собравшихся на марше Немцова о личности и политических взглядах оппозиционера. Выяснилось, что большинство пришли на мероприятие, фактически ничего не зная о Немцове. Некоторые опрошенные поверили корреспонденту, что Немцов якобы был губернатором Петербурга, а также выступал за российскую принадлежность Крыма. Другие открыто признавались, что лишь слышали об этом человеке, однако не вникали, кто он такой и каких взглядов придерживался.

Примечательно, что на видео был запечатлен молодой человек, который в ответе на вопрос о мероприятии начал говорить о заказчике, но спешно остановился и сменил тему разговора. Этот же «скорбящий» о Немцове человек не смог правильно ответить на вопрос корреспондента о месте гибели оппозиционера. По его мнению, Немцов был убит в Петербурге на одном из мостов. Поведение собравшихся на марше Немцова и стремление оппозиции выставить мероприятие в рамках политической борьбы с властью лишний раз говорят о наличии заказа на проведение шествия от заинтересованной в нем стороны. «Скорбящие», ничего не знающие о Немцове и скрывающие информацию о заказчиках, также являются частью либеральной схемы, которая может быть разработана и профинансирована структурами Ходорковского.

Напомним, Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Заказчики и организаторы убийства пока не установлены, однако исполнители были найдены и приговорены к тюремному заключению на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима.