Гаспарян считает, что нападками на российские СМИ Эрдоган надеется усилить свои позиции

Москва, 1 марта. Нападками на российские СМИ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется усилить собственные позиции. Об этом заявил публицист и радиоведущий Армен Гаспарян.

По его словам, в настоящее время турецкий лидер играет на повышение ставок. В беседе с корреспондентом iReactor Гаспарян заметил, что речь идет и о «кейсе с ЕС, и о кейсе с Россией».

«Сам он считает, что такими методами можно усилить собственные позиции. Он учел то, что все случаи демонстративного гонения на журналистов не вызывали ровным счетом никаких ответных реакций ни международных организаций, ни европейских», — пояснил собеседник издания.

Он привел в пример и дело Кирилла Вышинского, и историю со Sputnik Эстония. Армен Гаспарян выразил уверенность в том, что Анкара не сможет ничего предъявить журналистам издания, именно поэтому все угрозы в их адрес являются проявлением «невменяемой шизофрении» в Турции.

Накануне задержали троих журналистов Sputnik Турция и и главного редактора агентства Махира Бозтепе. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу подчеркнул необходимость скорейшего разрешения ситуации с российскими журналистами. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич прокомментировал задержания журналистов Sputnik Турция. С его точки зрения, они стали заложниками президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В интервью Федеральному агентству новостей Малькевич заявил, что случившееся является прямым политическим заказом турецкого лидера.