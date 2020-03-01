Вытащил охотничий нож и засадил по рукоятку: житель Наумовки убил собаку соседа. ФАН-ТВ

Александр Фельде вряд ли ожидал, что обычное утро в селе Наумовка Стерлитамакского района республики Башкортостан обернется для него личной трагедией. Несколько часов назад он потерял любимую собаку. Она не попала под машину и не сбежала — ее убил его сосед прямо у него на глазах.

«У моего соседа собака — питбуль, бойцовская, и он постоянно гуляет с ней не на привязи, не на ошейнике, ни на чем, просто вот она у него бегает по улице, людей пугает, соседи все жалуются, все просто боятся, никто не может на них ничего написать. Сегодня он гуляет утром, я собачек вывел, они у меня бегают в ограде. Почуяли вот этого питбуля, а моя собака, большой «парень», перескочил через забор, они начали на дороге драться. Я услышал лай, побежал быстрее калитку открывать, чтобы позвать его. Я позвал, он уже бежал ко мне, а этот питбуль как вцепился, он настырный же, и не отходит, не отрывается от нашей собаки, короче бойня продолжалась возле нашей калитки, и сосед подбегает, хватает охотничий нож из кармана и прямо в шею насквозь до рукоятки загнал», — вспоминает Александр.

В редакцию Федерального агентства новостей попала видеосъемка с места происшествия. На кадрах видно, после того, как две собаки — Александра и его соседа Виктора — сцепились, Виктор подходит к псу Александра, достает нож и бьет собаку в шею. Удар не любителя, а человека, умеющего обращаться с холодным оружием, пес скончался сразу.

Александр рассказал, что проблемы с Виктором испытывают чуть ли не все живущие рядом жители. Питбуль печально известного соседа уже не раз нападал на прохожих. Кроме того, Александр подозревает, что другой его пес также был убит Виктором в прошлом году — отравлен.

«У моей собаки порода кане-корсо, охранник просто, территорию охраняет. А у него бойцовская, дурная собака. Он, может, и не дрессировал ее, как бойцовскую, но они сами по себе такие волевые, питбули, и хозяев рвут, и детей рвут постоянно, какие-то неадекватные. А у нас с детьми спят, и гуляют с детьми маленькими. Никогда никого не трогают. В прошлом году у нас такая же собака была, он похоже отравил ее тоже, умерла. Я ему сказал: «Тебя уже вся улица предупреждала». Просто все боятся, и сын его на поводке выгуливал всегда, а сейчас он уже и сыну сказал — сын выгуливает без поводка и намордника этого питбуля. Утром выходим: ни снег не почистишь, ничего, кидается, жена выходила — кидается, соседку там завалил тоже один раз, вот она тоже подпишется под заявлением. Короче тут на него вся улица злая», — рассказывает Александр.

На место инцидента вызвали полицию и журналистов. Александр не скрывает, что надеется на помощь СМИ. По его словам, сосед — бывший сотрудник органов МВД, и есть опасение, что все может сойти ему с рук.