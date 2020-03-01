Владелец бойцовской собаки убил соседского пса на глазах у хозяина

Уфа, 1 марта. Владелец бойцовского пса убил ударом ножа соседскую собаку на глазах у хозяина. Жуткий инцидент произошел в селе Наумовка в Башкирии. Об этом рассказал хозяин убитого животного.

По словам мужчины, он несколько недель назад приобрел двух собак породы кане-корсо для охраны дома. Он говорит, что собаки очень спокойные и адекватные. Ранним утром он вышел во двор своего дома, а вместе с ним выбежали и два его пса. В это же время на своем участке появился сосед мужчины вместо со своим питбулем.

«Мои почуяли. Услышал лай и побежал быстрей. Смотрю, перепрыгнули через забор, и сцепились с бойцовской. Я их быстренько отозвал: один побежал домой, а во второго питбуль вцепился», — рассказал хозяин убитого кане-корсо.

Мужчина побежал на выручку к питомцу, но пока преодолевал расстояние увидел, что хозяин питбуля уже занес нож над его несчастным псом. Холодное оружие по самую рукоять вошло в шею животного, после чего в безжизненное тело собаки с новой силой вцепился питбуль, передает Kp.ru.

Хозяин неадекватной бойцовской собаки поспешил скрыться. Спасти пса было невозможно, все жизненно важные артерии были перебиты. Хозяин написал заявление на владельца питбуля.

Мужчина предоставил правоохранителям записи камер видеонаблюдения, которые засняли все происходящее. Полиция назначила проверку по факту случившегося.