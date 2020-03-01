Полиция освободила троих журналистов Sputnik Турция после дачи показаний

Анкара, 1 марта. Задержанные в Анкаре три журналиста Sputnik Турция освобождены после дачи показаний. На выходе из Дворца правосудия их встретили аплодисментами.

По данным РИА Новости, прокуратура не нашла состава преступлений в действиях трех журналистов Sputnik Турция.

Накануне, 29 февраля, на квартиру журналистов Sputnik Турция в Анкаре было совершено нападение. Неизвестные пытались ворваться в жилье, выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы и выламывали двери. Журналисты вызвали полицию и написали заявление о нападении. После этого сотрудники Sputnik Турция перестали выходить на связь.

Позже стало известно, что журналистов допросили в прокуратуре и задержали, а затем привезли в Дворец правосудия. Турецкая газета Sozcu сообщила, что сотрудников Sputnik Турция задержали в связи с публикацией на сайте агентства статьи «Украденная провинция. Почему 80 лет назад Франция передала Хатай Турции». При этом в офисе Sputnik Турция в Стамбуле прошли обыски.