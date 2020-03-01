Украинцы потребовали от Зеленского отобрать у олигархов телеканалы

Киев, 1 февраля. Украинцы потребовали от президента страны Владимира Зеленского национализировать украинские телеканалы, принадлежащие олигархам. Соответствующая петиция появилась на официальном сайте главы государства.

Петиция под названием «Отобрать у олигархов все украинские каналы и сделать их государственными» была зарегистрирована 28 февраля, ее автором стала Татьяна Худин. Зеленский рассмотрит просьбу, если она наберет 25 тысяч подписей за 90 дней.

«Просим вернуть государству то, что ему должно принадлежать. Мы не хотим слушать ту ложь, что сейчас показывают, и платить бешеные деньги олигархам», — говорится в тексте документа.

Поводом для петиции стало решение четырех медиагрупп страны закодировать вещание 22 телеканалов. Для того, чтобы каналы были доступны, необходимо приобрести специальные тюнеры стоимостью 45 долларов.

Отметим, что Украина запретила трансляцию десятков российских каналов, включая Первый канал, «Россия 24», «Звезда», RT и РЕН-ТВ. Под запрет попали даже сугубо развлекательные каналы, которые не имею никакого отношения к политике — «Охота и рыбалка», «Настоящее смешное телевидение». Цензуре подверглись российские книги, фильмы, сериалы и песни.

Украинские власти ввели обязательные квоты, потребовав от СМИ, музыкальных и кинокомпаний делать контент на украинском языке. При этом сами телевизионщики признаются, что украинцы отдают предпочтение русскому языку, что видно по статистике. Кроме того, квоты сильно бьют по бюджету. Русскоязычный контент хорошо продается в странах СНГ, тогда как украиноязычный не нужен никому, кроме потребителей внутреннего рынка.