Лавров заявил о необходимости скорейшего разрешения ситуации с журналистами Sputnik Турция

Москва, 1 марта. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в разговоре с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу подчеркнул необходимость скорейшего разрешения ситуации с журналистами Sputnik Турция. Об этом говорится в официальном сообщении МИД России.

Неизвестные ворвались в дом к трем сотрудникам RT в Анкаре накануне. По словам главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, журналистам угрожали за то, что они «работают на русских». Они обратились в полицию с соответствующим заявлением, с вечера субботы сотрудники Sputnik Турция не выходили на связь.

«Министры высказались в пользу принятия мер по созданию благоприятной атмосферы, способствующей результативности диалога по выполнению договоренностей в поддержку сирийского урегулирования и по другим вопросам повестки дня российско-турецких отношений», — говорится в сообщении МИД РФ.

Позже появилась информация, что главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе задержали, а в офисе агентства идут обыски. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пообещал разобраться в ситуации. Он призвал подключиться к ней российский МИД. Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич также не остался в стороне. Он назвал журналистов российского издания заложниками президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.