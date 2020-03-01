Новая группа из двух тысяч мигрантов прибыла на границу Турции и Греции

Стамбул, 1 марта. Новая группа мигрантов прибыла на границу Турции и Греции после решения Анкары об открытии границ с Евросоюзом. Об этом сообщил телеканал France 24.

Как передает СМИ, на сторону Греции намереваются перейти две тысячи мигрантов, среди прибывших есть граждане Египта, Сирии, а также уроженцы Сомали, при этом большинство составляют афганцы.

Напомним, в субботу, 29 февраля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об открытии границ с Евросоюзом. По его словам, к тому моменту не менее 18 тысяч человек уже пересекли границу. Позднее, глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что страну покинули около 47 тысяч беженцев, передавало Федеральное агентство новостей.

Наплыв беженцев был спровоцирован обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. В четверг, 27 февраля, боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», которая является бывшей террористической организацией «Джебхат ан-Нусра»1, запрещенной в РФ, начали наступление на позиции Сирийской армии. В ответ силы правительственных войск атаковали джихадистов.

В результате боестолкновений погибли 36 турецких военнослужащих, которые участвовали в конфликте на стороне террористов. Российская сторона приняла меры для прекращения огня, чтобы обеспечить эвакуацию раненых и убитых.

1 Организация запрещена на территории РФ.