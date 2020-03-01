Полицейские обыскивают редакцию Sputnik Турция в Стамбуле

Стамбул, 1 марта. Турецкая полиция проводит обыск в редакции Sputnik в Стамбуле. Об этом сообщил глава представительства агентства Максим Дурнев.

По его словам, обыск санкционирован городской прокуратурой, выдавшей соответствующий ордер.

«Сотрудники турецкой полиции проводят обыски в офисе Sputnik в Стамбуле, ордер выдан генеральной прокуратурой Стамбула. Причину обыска не называют», — отметил Дурнев.

Ранее руководитель МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила о задержании главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе.

В субботу, 29 февраля, на квартиры сотрудников издания совершили налет агрессивно настроенные граждане. Журналистам угрожали расправой и призывали прекратить свою деятельность. С несколькими сотрудниками не удается связаться, в МИД РФ уверены, что они находятся в силовых органах.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич назвал журналистов Sputnik Турция заложниками турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и призвал защитить сотрудников российского СМИ, передавало Федеральное агентство новостей.