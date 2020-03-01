Ефремов откровенно рассказал о серьезных проблемах со здоровьем

Москва, 1 марта. Известный российский актер Михаил Ефремов страдает от серьезных проблем со здоровьем. Об этом он сам рассказал в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

На даче Ефремов неудачно упал и повредил ребро. Актер уверяет, что в этот момент был абсолютно трезв и алкоголь действительно ни при чем. Однако к доктору Михаил обращаться не стал и прямо из Юрмалы отправился в Москву для съемок сериала.

«Мне трудно об этом говорить — дышать тяжело. Да и вообще, я не такой, каким меня представляют. Жизнь моя нормальная, тихая, спокойная. Я стесняюсь», — откровенно рассказал Михаил Ефремов.

Дочь актера Анна-Мария призналась, что у ее матери Ксении Качалиной серьезные проблемы с алкоголем. Девушка рассказала, что разум родителя «угасает». В своем Instagram 19-летняя дочь некогда звезды телеэкранов написала, что перестает узнавать мать и теперь та стала ей «неудобна». По словам девушки, от Качалиной «несет алкоголем на половину улицы».

Зависимость от спиртного взяла над женщиной верх после расставания с Ефремовым. С этого момента актриса перестала следить за собой, для «поддержания хорошего самочувствия ей нужна одна бутылка в день».