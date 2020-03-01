Доктор Мясников назвал лекарства, которые следует навсегда выбросить из домашней аптечки

Москва, 1 марта. Большинство россиян укомплектовали домашнюю аптечку антибиотиками, витаминами, обезболивающими и «пакетиками» от гриппа и простуды. Подобный набор лекарственных препаратов является абсолютно бессмысленным, считает врач и телеведущий Александр Мясников. Он рассказал, какие лекарства действительно нужны, а какие лучше навсегда выбросить из аптечки.

Традиционные наборы с обезболивающими и противопростудными «пакетиками» не нужны здоровому человеку, а при более серьезных заболеваниях надо не заниматься самолечением, а идти к врачу. По словам Мясникова, от витаминов в таблетках можно смело избавляться, так как человек получает необходимые полезные элементы из солнца, воды и воздуха. Кроме того, важной составляющей является правильное и полноценное питание.

Что касается препаратов против простуды, то в них преобладают антибиотики, которые могут привести к передозировке, грозящей более серьезными проблемами и осложнениями, чем простуда. Их также следует исключить из аптечного набора.

По мнению Мясникова, универсальная аптечка должна включать в себя всего несколько позиций. Он советует купить элементарные обезболивающие, перевязочные материалы и антисептики. Кроме того, доктор рекомендует внимательно следить за сроками хранения препаратов и избавляться от просроченных. Остальные медикаменты должны входить в набор только после того, как их назначит лечащий врач.

Ранее сообщалось, что прием противовирусных препаратов не гарантирует, что человек не заразится коронавирусом. По мнению врачей, человек без помощи специалистов не способен сам подобрать себе лекарство и побороть болезнь, передает телеканал «360».