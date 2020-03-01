Названы пять громких скандалов с антироссийскими соцсетями за месяц

Москва, 1 марта. Twitter, YouTube, Facebook и WhatsApp продолжают применять политическую цензуру к пользователям из России и распространять фейки в интересах американского правительства. За последний месяц соцсети отличились громкими скандалами.

В конце февраля стало известно, что более 400 тысяч приватных чатов в WhatsApp стали доступны широкой общественности ― ссылки на них стали выпадать через поисковик Google. В результате стала доступна не только частная переписка, но и телефонные номера.

Неудачным месяц оказался и для Facebook. Компанию Марка Цукерберга уличили в попытке уклониться от уплаты налогов. Facebook сняла с себя обязательство в выплате порядка 9 млрд долларов, занизив стоимость интеллектуальной собственности, проданной в 2010 году ирландской «дочке». Вместо 35% налога в США компания заплатила 12,5% в Ирландии.

В феврале успел оскандалиться и Twitter. Соцсеть зарегистрировала профиль фейкового политика, который якобы баллотируется в американский Конгресс. Фото профиля было сгенерировано с помощью искусственного интеллекта. Twitter дала фейковому политику верифицированный аккаунт.

Видеохостинг YouTube, некогда заявлявший о своей аполитичности, в феврале сообщил, что на главной странице развлекательного сервиса будет размещена реклама в поддержку предвыборной кампании нынешнего президента США Дональда Трампа.

Кроме того, ранее Госдеп США обвинил РФ в распространении в соцсетях фейковых новостей о коронавирусе. Twitter и Facebook ринулись искать «российский след» в фейках о коронавирусе, но так ничего и не нашли. Вброс американского правительства оказался настолько нереалистичным, что даже Twitter и Facebook оказались бессильны.