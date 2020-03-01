Представители Временного правительства Ливии обсудили с Дамаском турецкую агрессию

Дамаск, 1 марта. Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем провел официальную встречу с ливийской делегацией во главе с заместителем премьер-министра Временного правительства Абдуррахманом Ахиршем и главой МИД Абделем Хади Хувейджем.

Делегацию правительства Ливии встретили в международном аэропорту Дамаска заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад и ряд других высокопоставленных чиновников.

На переговорах делегаты обсудили двусторонние отношения между странами и их сотрудничество в разных сферах, а также проявление турецкой агрессии на территории обоих государств.

По итогам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел и по делам мигрантов Сирии и Министерством иностранных дел Временного правительства Ливии о возобновлении работы дипломатических и консульских представительств и координации двух стран на международных и региональных форумах.