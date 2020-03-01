Сирия, 1 марта. В Идлибе сирийская армия сбила турецкий беспилотник над Серакибом. Боевики «спящих ячеек» совершили вылазку в Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: атаковали позиции «Хайят Тахрир аш-Шам» к западу от Алеппо, потеряли два самолета в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение «вооруженной оппозиции» на юге Даръа, в Идлибе подбили БПЛА армии Турции, в Хаме потеряли один танк.

ВС Турции и союзные силы: подбили два самолеты ВВС Сирии на юге Идлиба и разрушили три ПВО армии САР, потеряли один беспилотник.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: уничтожила РСЗО сирийской армии у лагеря Джурин на севере Хамы, захватила танк и груз боеприпасов.

Провинция Алеппо

К западу от города Алеппо ВВС Сирии совершили боевой вылет к окрестностям поселка Дарат-Изза, где укрываются террористы «Хайят Тахрир аш-Шам», как сообщил медиаресурс Step News. Днем между подразделением Сирийской арабской армии (САА) и отрядом боевиков завязалась перестрелка, после того, как те предприняли попытку нанести ракетные удары по опорным пунктам армии. Информация о потерях сторон, понесенных при столкновении, пока что уточняется.

Провинция Даръа

В городе Ас-Санамейн совершили вылазку «спящие ячейки» боевиков из бывшего состава «Южного фронта». Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), боевики заблокировали въезд в город и обстреляли ККП армии, спровоцировав боестолкновение с применением артиллерии в окрестностях. Активизация «спящих ячеек» наблюдалась и в ряде других населенных пунктов в этом районе.

Крупных столкновений в провинции не отмечалось с лета 2018 года, когда «Южный фронт» и союзные формирования подписали перемирие с Дамаском. Тем самым «Южный фронт», как фракция «Сирийской свободной армии», прекратила существование. Однако по мнению эксперта центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, часть непримиримой оппозиции, которая по-прежнему не поддерживает легитимного президента САР Башара Асада, воспользовалась тем, что значительные силы армии переброшены в Идлибскую зону деэскалации для борьбы с террористами, и предприняли попытку дестабилизировать обстановку в провинции.

Провинция Идлиб

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил о начале проведения операции «Щит весны» на северо-западе Сирии, в ответ на гибель 27 февраля 36 военнослужащих турецкой армии в Идлибской зоне деэскалации. Как отметил министр, с начала операции уже были уничтожены 1 беспилотник, 8 вертолетов, 103 танка, 72 артиллерийские установки, нейтрализовано свыше двух тысяч солдат САА. Центр примирения сторон в Сирии (ЦПВС) не подтверждает таких потерь в рядах армии Башара Асада, как и Минобороны САР.

Как сообщает портал Halab Today, боевики «Сирийской национальной армии» отбили атаку САА на у города Серакиб и деревни к востоку от Идлиба, а также подбили еще один танк у поселка Хазарин. В ответ ВВС Сирии совершили боевой вылет в предместьях Серакиба и города Найраб, где атаковали укрепления группировки.

Позднее протурецкие боевики заявили, что им удалось сбить над своими позициями с помощью ПЗРК самолет ВКС РФ Су-24. Минобороны РФ назвало данное сообщение фейком. В последствии, сбитый у Серакиба летательный аппарат, который СНА приписывала себе, оказался дроном армии Турции, который подбили ракетой, выпущенной с позиций армии Башара Асада.

Министерство обороны Турции в свою очередь заявляет, что турецкие военные якобы уничтожили три системы ПВО сирийской армии, одна из которых сбила их БПЛА над Серакибом, и уничтожили два самолета Су-24. По данным военных источников агентства SANA, оба пилота успели катапультироваться.

Провинция Хама

Сообщается, что боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» при обстреле военного лагеря САА Джурин уничтожили реактивную систему залпового огня САА, о чем сообщает оппозиционный портал Halab Today. Однако информации о потерях среди личного состава армии в данном направлении не поступало.

У деревни Аль-Манар «Сирийская национальная армия» атаковала укрытия армии. Позже медиаактивисты оппозиции заявили, что боевикам удалось вернуться на прежние позиции в окрестностях деревни, а также захватить в качестве трофея танк сирийской армии и грузовик оружия и боеприпасов у поселка Ад-Дакмак в долине Аль-Габ.