Москва, 1 марта. Участники марша памяти Бориса Немцова обесценили фигуру политика, превратив мероприятие в площадку для модных фотографий. Об этом заявил бывший юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом в РФ) Виталий Серуканов.

Он считает, что прошедшая в Москве акция превратилась в ярмарку тщеславия. Серуканов в беседе с корреспондентом Nation News заметил, что в настоящее время так называемая «оппозиция» находится в разобщенном состоянии, так как ее представители не могут прийти к согласию ни по одному вопросу. Фигуру Немцова «либералы» используют лишь для того, чтобы попытаться вывести людей на улицу, однако этого сделать не получается.

Виталий Серуканов напомнил, что было анонсировано около 30 тысяч человек, однако официальные данные значительно меньше — на марш пришло лишь около 10 тысяч.

«Ну, давайте возьмем максимум 15 тысяч — и это абсолютный провал «оппозиции». Вчера пришли только «профессиональные оппозиционеры», которые готовы приходить на любые мероприятия и под любыми лозунгами. Отдельно хочу отметить клоунов, которые бегали и говорили: «Немцов думал бы так», — подчеркнул Серуканов.

Он также обратил внимание на улыбки, которые были видны из толпы, хотя марш был памятным. Этот факт, по словам экс-юриста ФБК, говорит о том, что первоначальный посыл траурного марша ушел на задний план. Серуканов посоветовал посмотреть фотографии со скандальным блогером Алексеем Навальным, который устроил «просто модельный фотосет».

«Он пришел, продемонстрировал дорогое пальтишко и свой взгляд. Марш Немцова превратился в площадку для модных фотографий — и не более того», — резюмировал собеседник издания.

В Москве 29 февраля прошел марш памяти Бориса Немцова. Его участниками стали феминистки и волшебники, которые не имеют ни малейшего представления о фигуре политика. А представители так называемой «оппозиции» используют день памяти Бориса Немцова для отработки поставленных западными спонсорами задач, считает независимый журналист Леся Рябцева.