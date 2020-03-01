Водители «Яндекс.Такси» будут ставить оценки пассажирам

Москва, 1 марта. Теперь не только пассажиры будут оценивать поездку в такси, но и водители. Сервис «Яндекс.Такси» создал рейтинг пассажиров, от места в котором будет зависеть скорость, с которой подадут машину.

В «Яндекс.Такси» сообщили, что функция работает в тестовом режиме. Водители могут ставить пассажирам оценки от одного до пяти баллов. Личный рейтинг клиента складывается из 40 последних оценок по принципу среднего показателя, но последние оценки имеют существенное влияние на общий балл.

Узнать свою оценку можно в меню, где указаны имя и почтовый ящик, привязанный к мобильному приложению, передает телеканал «360».

Подчеркивается, что пока система тестовая и водитель не видит рейтинг пассажира, но в будущем таксист всегда будет знать, какого пассажира перевозит. По мнению компании, такая система позволит распознавать недобросовестных пассажиров, которые ведут себя неадекватно или не платят за проезд.

Для добросовестных клиентов с высокими оценками автомобили будут доступны в приоритетном порядке.

Нововведение появилось на фоне целого ряда случаев неадекватного или агрессивного поведения пассажиров. Как, например, в Саратове, где разъяренный мужчина ударил и разбил очки водителю такси за отказ везти ребенка без детского кресла, передает «Царьград».