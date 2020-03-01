Испанские фанаты вновь «оскорбили» украинского футболиста Зозулю

Москва, 1 марта. Болельщики мадридского «Райо Вальекано» выкрикивали лозунги в адрес украинского нападающего испанского футбольного клуба «Альбасете» Романа Зозулю. Он провел на поле за клуб 75 минут, матч закончился со счетом 1:1. Как пишет издание Tiempo de luego, если раньше болельщики на трибунах выкрикивали: «Зозуля — чертов нацист», то теперь назвали его «коммунистом».

«Во время матча, на котором находилось 150 фанатов мадридского «Райо Вальекано», скандировали «Он коммунист. Зозуля — коммунист», — пишет газета.

В декабре матч второго дивизиона чемпионата Испании между «Альбасете» и «Райо Вальекано» был преждевременно остановлен из-за поведения фанатов, которые выкрикивали оскорбления в адрес украинского форварда Романа Зозули и довели его до слез.

Все 45 минут первого тайма фанаты «Райо Вальекано» скандировали оскорбления. В частности, они кричали: «Зозуля, ты нацист». Игроки клуба «Альбасете» отказались продолжить поединок после 15-минутного перерыва, и главный арбитр встречи принял решение о переносе матча. По данным прессы, в раздевалке украинский нападающий заплакал.

Отметим, что с «Райо Вальекано» у Зозули и до скандального матча против «Альбасете» была сложная история взаимоотношений. Экс-игрок «Днепра» подписал с мадридским клубом выгодный контракт. Романа погубил неудачный аксессуар для фотосессии — шарф с изображением Степана Бандеры.