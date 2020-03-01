Глава Союза журналистов пообещал разобраться с ситуацией вокруг Sputnik Турция

Москва, 1 марта. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пообещал разобраться в ситуации с задержанием главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе.

В разговоре с корреспондентом издания «Политика сегодня» он высказал мнение, что к разрешению ситуации должен подключиться российский МИД.

«В любом случае должен вмешаться МИД, думаю, что должны вмешаться международные журналистские организации и правозащитные. Нужно понять, в чем именно обвиняют турецкие власти редактора», — уверен Соловьев.

Председатель Союза журналистов также добавил, что будет держать инцидент на контроле.

«Мы прямо сейчас подключимся к этой теме и будем разбираться. Сейчас свяжусь с нашими представители и будем думать, что с этим делать», — сказал он.

О задержании руководителя издания Sputnik Турция сообщила главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

«Полиция пришла в наш офис в Стамбуле. Задержан еще один сотрудник. Еще трое наших со вчерашнего дня в полиции в Анкаре, где накануне вечером в их квартиры вломились националисты», — написала она в своем Telegram-канале.

На происшествие отреагировал глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Он назвал журналистов издания заложниками турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Да, это граждане Турции, но они сотрудники российского СМИ! И сейчас мы понимаем, что их попросту взяли в заложники — к сожалению, эта тактика возвращается в мировую практику именно с подачи Анкары», — высказал свое возмущение общественник.

По его словам, власти в Анкаре потворствуют экстремистам, «вкладывают силы и средства в боевиков в Сирии и Ливии», передавало Федеральное агентство новостей.