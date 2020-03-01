Полиция Турции отрицает задержание трех сотрудников Sputnik

Анкара, 1 марта. Полиция в Анкаре отрицает задержание трех сотрудников Sputnik Турция после нападения на квартиры журналистов в столице страны. Об этом сообщила главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Полиция в Анкаре говорит, что у них нет наших сотрудников. Тем временем трое сотрудников не выходят на связь со вчерашней ночи — с тех пор, как пришли в эту самую полицию писать заявление на националистов, ломившихся в их квартиры», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Накануне, 29 февраля, на квартиру журналистов Sputnik Турция в Анкаре было совершено нападение. Неизвестные пытались ворваться в жилье, выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы и выламывали двери. Журналисты вызвали полицию и написали заявление о нападении. После этого сотрудники Sputnik Турция перестали выходить на связь.

Sputnik Турция со ссылкой на источники в Палате адвокатов Анкары и близких сотрудников сообщило, что журналисты были задержаны после дачи показаний в полиции в связи с профессиональной деятельностью. Турецкая газета Sozcu сообщила, что сотрудников Sputnik Турция задержали после допроса в прокуратуре в связи с публикацией на сайте агентства статьи «Украденная провинция. Почему 80 лет назад Франция передала Хатай Турции».