Украина предложила провести обмен удерживаемыми лицами «всех на всех» в марте

Минск, 1 марта. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел переговоры в Минске с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком. Стороны обсудили возможность обмена удерживаемыми лицами «всех на всех», об этом сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.

«Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком», — говорится в сообщении.

В офисе президента Украины отметили, что участие в переговорах приняли представители украинской и российской делегаций. Главной темой переговоров стал обмен удерживаемыми лицами в формате «всех на всех», речь о котором шла на встрече «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года.

В ходе переговоров Ермак предложил провести следующий этап обмена в марте. Участники встречи подчеркнули необходимость продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, достигнутых в ходе саммита в нормандском формате.

Напомним, 7 сентября состоялось одновременное освобождение осужденных и заключенных Киевом и Москвой. Борт с украинцами прибыл в киевский аэропорт «Борисполь», а самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами — в московский «Внуково». Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обмен состоялся по формуле «35 на 35».