Москва, 1 марта. Власти Украины разрушают фундамент страны, отказываясь от празднования 9 Мая. Такое мнение высказала депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Парламентарий отметила, что в Киеве хотят стереть память об участниках Великой Отечественной войны, погибших в борьбе с фашизмом.

«Господа руководители, вы теряете страну, вы рушите фундамент, на котором всегда стояла Украина. После госпереворота нынешнее украинское государство все дальше и дальше отдаляется от той, настоящей Украины», — написала она в своем Telegram-канале.

По ее словам, большинство украинцев отдадут предпочтение загранпаспорту перед обычным, если их поставить перед таковым выбором, поскольку не хотят иметь ничего общего с нынешней Украиной.

«Скоро уже и не нужны будут паспорта граждан Украины — наверное, украинцев объявят «гражданами мира». <…> А зачем человеку паспорт того государства, которое пытается уничтожить всё самое дорогое и ценное?» — считает Поклонская.

Депутат также подчеркнула, что нынешний политический истеблишмент страны не имеет ничего общего с «настоящей» Украиной.

Ранее министр иностранный дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев не планирует устраивать торжества по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Депутат Верховной рады Виктор Медведчук призвал дипломата уйти в отставку после этого высказывания, передавало Федеральное агентство новостей.