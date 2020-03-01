Малькевич назвал задержанных журналистов Sputnik Турция заложниками Эрдогана

В Анкаре 29 февраля было совершено нападение на дом журналистов, сотрудничавших с российским агентством Sputnik Турция. Неизвестные преступники пытались проникнуть в квартиру, выламывая двери и выкрикивая националистические лозунги. Пострадавшие обратились в местные правоохранительные органы — и пропали. Долгое время о них ничего не было слышно, пока источник агентства не сообщил, что полицейские, вместо того, чтобы оказать журналистам помощь и поддержку, арестовали их и подвергли допросу — очевидно, в связи с их профессиональной деятельностью. Эта ситуация вызвала возмущение главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александра Малькевича. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что случившееся — отнюдь не «перегибы на местах». Это прямой политический заказ от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Вы посмотрите, как стремительно развиваются события в Турции: такое ощущение, что боевики там вышли из-под контроля! Однако все совсем иначе: им потворствуют турецкие власти, которые вкладывают силы и средства в боевиков в Сирии и Ливии. Как мы видим, теперь они выпускают их на улицы турецких городов, чтобы их руками творить бесчинства. А когда жертвы этих бесчинств обращаются за помощью в полицию, их самих арестовывают», — рассказал собеседник ФАН.

По его мнению, фактически захваченные в плен журналисты агентства Sputnik Турция станут предметом торга, который Эрдоган хочет начать вести с президентом России Владимиром Путиным, когда окажется с рабочим визитом в Москве.

«Да, это граждане Турции, но они сотрудники российского СМИ! И сейчас мы понимаем, что их попросту взяли в заложники — к сожалению, эта тактика возвращается в мировую практику именно с подачи Анкары. Теперь есть подозрение, что и российских граждан в Ливии (в частности, социолога Максима Шугалея. — Прим. ФАН), несмотря на общемировое давление, держат под замком только потому, что бандиты [главы Правительства национального согласия Файеза] Сарраджа чувствуют за своими спинами поддержку Эрдогана», — уверен Малькевич.

Политолог назвал национальным унижением хамское отношение к российским журналистам за рубежом. По его словам, российское государство должно активнее отстаивать права своих людей, оказавшихся на территории других стран — иначе они окажутся полностью беззащитными перед произволом местных властей.

«Поэтому Фонд защиты национальных ценностей и вызвал широкую общественную дискуссию о необходимости и в новой редакции конституции, и в отдельных законах прописать готовность нашего государства, в том числе с использованием силы, отстаивать права на наших граждан в любой точке мира», — заявил директор Фонда.

Малькевич добавил, что инцидент с журналистами в Турции — не единственный в своем роде. Нечто похожее ранее произошло и в Эстонии, где также был вынужден прекратить свою деятельность местный филиал Sputnik.