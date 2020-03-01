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Японская журналистка поделилась впечатлениями от русской кухни

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Японская журналистка поделилась впечатлениями от русской кухни

Москва, 1 марта. Журналистка из Японии Кеко Огино поделилась своими впечатлениями от русской кухни и того, как в России встречают гостей. Соответствующий материал она подготовила для японской газеты The Asahi Shimbun.

Девушка призналась, что ее поразил тот факт, что русские принимают у себя гостей с завидной простотой. По ее словам, домохозяйки в России отличаются щедростью и заботливым отношением к гостям. Журналистка также обратила внимание на то, что русские бесцеремонно ведут себя с пришедшими в дом людьми, но никогда не оставят их голодными.

Японская журналистка поделилась впечатлениями от русской кухни

Кеко Огино предположила, что традиция принимать в своем доме гостей появилась еще в советское время, когда не каждая семья могла себе позволить пойти в ресторан. Кроме того, по мнению автора материала, одной из причин частых походов в гости являются суровые и продолжительные зимы.

Японскую журналистку удивило, что тарелки практически никогда не остаются пустыми — на них сразу появляется закуска. Посуду для сервировки стола чаще всего используют не праздничную, а повседневную. Она подчеркнула, что блюда готовятся с использованием консервированных продуктов. Кеко Огино рассказала читателям газеты, что на столе обычно стоят холодные и горячие блюда, свежие овощи или салаты вместе с зеленью, солью, маслом или майонезом. Еще одной традицией русского стола является тарелка с колбасной и сырной нарезками.

Японская журналистка поделилась впечатлениями от русской кухни

Среди горячих блюд россияне, по словам японки, предпочитают мясо, приготовленное самым простым образом, — в духовке с солью или панировке. Некоторые домохозяйки, как указала Кеко Огино, удивляют гостей голубцами или готовят бефстроганов.

Японская журналистка поделилась впечатлениями от русской кухни

По словам японской журналистки, россияне любят пить за столом вино или шампанское, а также водку. Среди безалкогольных напитков популярностью пользуется компот. Огино обратила внимание на то, что оставшуюся после застолья еду гостям обычно не отдают, однако некоторые любят дарить подарки в дорогу. По словам журналистки, такие хозяева вселяют «чувство комфорта и духовного богатства».

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