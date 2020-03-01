Японская журналистка поделилась впечатлениями от русской кухни

Москва, 1 марта. Журналистка из Японии Кеко Огино поделилась своими впечатлениями от русской кухни и того, как в России встречают гостей. Соответствующий материал она подготовила для японской газеты The Asahi Shimbun.

Девушка призналась, что ее поразил тот факт, что русские принимают у себя гостей с завидной простотой. По ее словам, домохозяйки в России отличаются щедростью и заботливым отношением к гостям. Журналистка также обратила внимание на то, что русские бесцеремонно ведут себя с пришедшими в дом людьми, но никогда не оставят их голодными.

Кеко Огино предположила, что традиция принимать в своем доме гостей появилась еще в советское время, когда не каждая семья могла себе позволить пойти в ресторан. Кроме того, по мнению автора материала, одной из причин частых походов в гости являются суровые и продолжительные зимы.

Японскую журналистку удивило, что тарелки практически никогда не остаются пустыми — на них сразу появляется закуска. Посуду для сервировки стола чаще всего используют не праздничную, а повседневную. Она подчеркнула, что блюда готовятся с использованием консервированных продуктов. Кеко Огино рассказала читателям газеты, что на столе обычно стоят холодные и горячие блюда, свежие овощи или салаты вместе с зеленью, солью, маслом или майонезом. Еще одной традицией русского стола является тарелка с колбасной и сырной нарезками.

Среди горячих блюд россияне, по словам японки, предпочитают мясо, приготовленное самым простым образом, — в духовке с солью или панировке. Некоторые домохозяйки, как указала Кеко Огино, удивляют гостей голубцами или готовят бефстроганов.

По словам японской журналистки, россияне любят пить за столом вино или шампанское, а также водку. Среди безалкогольных напитков популярностью пользуется компот. Огино обратила внимание на то, что оставшуюся после застолья еду гостям обычно не отдают, однако некоторые любят дарить подарки в дорогу. По словам журналистки, такие хозяева вселяют «чувство комфорта и духовного богатства».