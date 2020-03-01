Онтиков: Если Эрдоган не остановится в Идлибе, гробы с солдатами пойдут в Турцию сотнями

Минувшей ночью истек срок ультиматума по Идлибу, который Турция выдвинула Дамаску. Ситуация на северо-западе Сирии остается крайне напряженной, однако Турция не спешит начинать наступление, которым угрожала ранее. О том, чем обернется нападение на сирийскую армию для Анкары, читайте в материале Федерального агентства новостей.

Ультиматум в поддержку террористов

В ночь на 1 марта руководить операцией в Идлибе прибыли министр обороны Турции Хулюси Акар и глава Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер. Турецкие военные провели для начальства показательные стрельбы из РСЗО Т-300 Kasirga (по некоторым сведениям, поразив пустующую деревню в Идлибе), а протурецкие медиаактивисты в соцсетях сообщили о «массированном авианалете» ВВС Турции с авиабазы «Инджирлик» и «катастрофических» потерях у сирийцев. Эти сообщения остались «виртуальными победами», которые проиллюстрировали старыми фото — времен операций «Оливковая ветвь» и «Источник мира», а также снятых в ходе боевых действий в Ливии.

Почти месяца назад, 5 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал, чтобы САА до конца февраля отошла за границы идлибской зоны деэскалации, обозначенные еще в сентябре 2018 года.

САА продолжала наступление. Несмотря на поддержку, Турции боевики террористических группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) и «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» не смогли удержать линию обороны в Идлибе и бежали, оставив стратегическую автодорогу М5. За три недели САА освободила значительную часть провинции Идлиб и далеко оттеснила боевиков от границ города Алеппо.

Армия Турции предпринимала все, чтобы поддержать джихадистов: передавала им боевую технику и переносные зенитно-ракетные системы для борьбы с сирийскими вертолетами. Ситуацию не удавалось переломить до тех пор, пока турецкие артиллерия и беспилотники не начали наносить удары по САА.

27 февраля в результате удара ВВС Сирии по боевикам ХТШ погибли 36 турецких военнослужащих. В Минобороны РФ опровергли турецкие обвинения: удар не был нанесен ВКС РФ, а ВС Турции не передавали данных о местонахождении своих военных. До сих пор Анкара никак не объяснила тот факт, что турецкие солдаты шли в наступление вместе с террористами из группировки, запрещенной в том числе и в Турции.

Стоит подчеркнуть: турецкие наблюдательные пункты в тылу сирийской армии остаются в полной безопасности — несмотря на эскалацию, по ним не наносят ударов ни САА, ни проиранские формирования. Это наглядно показывает, кто в Идлибе на самом деле является агрессором, а кто соблюдает заключенные ранее договоренности.

Агрессор требует переговоров

На политическом уровне окончание срока ультиматума обернулось лишь телефонными переговорами между президентом Турции и его французским коллегой Эммануэлем Макроном. В Париже призвали Москву и Анкару «обеспечить прекращение боевых действий на северо-западе Сирии» и заявили о «готовности содействовать мирному процессу».

Сегодня турецкие СМИ заявили, что встреча 5 марта, заранее объявленная Эрдоганом (и не подтвержденная Кремлем), все-таки состоится. Из сообщения турецкого телеканала NTV следует, что президент Турции, не дождавшись от Кремля подтверждения встречи на высшем уровне в Стамбуле или Анкаре, решил сам прилететь в Москву. До этого Эрдоган успел предложить России «оставить его один на один» с Дамаском.

Между тем действия Турции вызвать раздражение в Иране, где подтвердили гибель офицера Корпуса стражей Исламской революции Али Зенджани в результате удара турецкого БПЛА по отрядам «Хезболлы». На фоне катастрофического снижения торгового оборота Тегеран призвал Анкару «разумно действовать в Идлибе». Иранцы напомнили, что турецкие солдаты все время находились в зоне досягаемости артиллерии, однако против них не было предпринято враждебных действий.

Сегодня глава Минобороны Турции официально объявил о начале военной операции «Щит Весны» в провинции Идлиб. Поводом для военных действий стала гибель турецких военных 27 февраля, а целью операции (в ходе которой армия Турции прямо поддерживает радикальные джихадистские группировки) Хулюси Акар объявил «устранение радикализации».

Отметим, до официального начала операции Турция вела консультации с союзниками по НАТО —ряд членов Альянса решительно выступил против того, чтобы поддержать Турцию в Идлибе, а Греция наложила вето на совместное коммюнике в поддержку Анкары. Таким образом, страна — член НАТО ведет боевые действия против суверенного государства без поддержки и одобрения союзников.

Эрдогану придется отвечать за свои слова

То, что турецкая армия ведет в Идлибе «ползучую» военную операцию, уже является фактом, и президенту Эрдогану придется очень многое объяснить своим партнерам — как по астанинскому соглашению, так и в НАТО, считает публицист, востоковед Андрей Онтиков.

«Эрдоган наговорил кучу совершенно нелепых заявлений — выдвинул, в частности, вот этот ультиматум. Вступление в масштабное противостояние с сирийцами чревато крайне негативными последствиями для Анкары, и Эрдоган, думаю, это прекрасно понимает. Достаточно будет уже того, что гробы с турецкими солдатами пойдут на родину не десятками, как сейчас, а сотнями — у сирийской армии есть и боевой опыт, и поддержка «Хезболлы», и иранцев, у которых тоже есть немалый боевой опыт. Это лишь самые прямые последствия», — подчеркнул Онтиков в комментарии для Федерального агентства новостей.

В 2015 году, после гибели российского летчика Олега Пешкова, Россия уже наглядно показала, что способна обеспечить Турции массу неприятностей, даже не прибегая к военной силе. На этом фоне заявления советника Эрдогана о том, что «Турция воевала с Россией 16 раз и готова еще» выглядят глупой бравадой.

«Я уж не говорю о том, что может сделать Россия — это связано и с возможной приостановкой потока наших туристов в Турцию, приостановкой закупок турецких помидоров, продукции текстильной промышленности и так далее — последствий будет полно, прямых и непрямых. Я думаю, турки это прекрасно понимают, потому и не решаются на дальнейшую агрессию, — отметил востоковед. Гробы с турецкими солдатами уже идут в Турцию. Что они делают в Сирии, почему, когда сирийская армия наносит удары по боевикам, она попадает по турецким солдатам, что эти турки делают среди боевиков — все эти вопросы повисают в воздухе. [Сейчас] операция имеет ограниченный характер, но более масштабные столкновения будут иметь крайне серьезные последствия для Анкары».

Есть шансы, что до более масштабного конфликта дело не дойдет — после 27 февраля Турция ежедневно на официальном уровне повторяет, что не намерена воевать с Россией. Сейчас обострение с РФ крайне невыгодно для Анкары — на кону «Турецкий поток», строительство АЭС «Аккую», которое ведет Росатом, недавно закупленные комплексы С-400, экспорт турецкой продукции и многомиллионный поток туристов из России.

На фоне падения турецкой экономики, падения курса лиры, тот факт, что Эрдоган ввязался сразу в несколько конфликтов, вызывает все большее недовольство в Турции. С 2018 года политическая ситуация для Эрдогана и его партии «Справедливость и развитие» становится все хуже. Российская сторона, безусловно, будет учитывать этот фактор в ходе переговоров, считает Андрей Онтиков.