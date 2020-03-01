Мэр французского города снялся с выборов, заболев коронавирусом

Париж, 1 марта. Мэр французского города Бальм-де-Сийэнжи Франсуа Давье выбыл из избирательной гонки из-за того, что заразился коронавирусом. Об этом политик заявил на своей страничке в социальной сети Facebook.

Давье опубликовал в социальной сети видеоролик, в котором говорит, что прекращает свое участие в муниципальной избирательной кампании, потому что у него был обнаружен китайский вирус COVID-19.

Напомним, что на территории Франции зарегистрировано 100 случаев заболевания коронавирусом. Страна занимает шестую позицию в мире по количеству заболевших. Перед ней идут Китай, Южная Корея, Италия, Иран, Япония и Сингапур. Отмечается, что от инфекции погибли 2 человека, а 12 благополучно побороли болезнь и выписаны из медучреждений.

Ранее сообщалось, что в американском штате Вашингтон зафиксирована первая на территории США смерть от коронавируса, скончался один из местных жителей. Всего на территории страны насчитывается 62 заболевших, передает «Ридус».

В свою очередь, таиландский врач-инфекционист Ванпхен Сутсамай назвала главные правила профилактики коронавируса, от которых есть реальный эффект. Специалист рекомендует строго соблюдать гигиену, почаще мыть руки с мылом, использовать дезинфицирующие средства, а также носить медицинские маски и укреплять иммунитет, передает «Царьград».