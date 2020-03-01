Турция сбила два сирийских самолета в Идлибе

Дамаск, 1 марта. Турецкие подразделения сбили два сирийских самолета, оба пилота благополучно катапультировались, их жизни вне опасности. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.

«Силы турецкого режима сбили два самолета сирийской правительственной армии в провинции Идлиб», — говорится в сообщении.

Пилоты не пострадали, они катапультировались и спустились на парашютах, отмечает агентство.

Ранее в воскресенье Анкара объявила о проведении операции «Щит весны» на северо-западе Сирии. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что поводом для проведения операции стал удар Сирийской арабской армии (САА) по позициям террористов, в результате которого погибли 36 турецких военных.

Напомним, ситуация в Идлибе обострилась 27 февраля, когда боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая запрещенная в РФ «Джебхат ан-Нусра»1) и союзные ей формирования начали наступление на находящиеся под контролем сирийского правительства территории. САА ответила ударом по позициям экстремистов. В результате погибли 36 турецких военных, которые наступали в числе боевиков. В Минобороны РФ сообщили, что Анкара передала неверные координаты турецких подразделений. Согласно этим данным, военные ВС Турции не должны были находиться в районе обстрела.

Сирийская армия объявила о закрытии воздушного пространства над Идлибом. В САА заявили, что любые цели в небе над Идлибом будут считаться вражескими и сбиваться.

1 Организация запрещена на территории РФ.