Журналист Ткачев заявил, что украинский министр Скалецкая может избежать отставки

История с эвакуацией людей из Ухани легла темным пятном не только на киевские власти, но и на значительную часть украинского общества.

«Возвращенцев» из Китая должны были доставить на обсервацию в Новые Санжары Полтавской области. Местное население такой перспективе совсем не обрадовалось. В поселке начался массовый бунт. Жители Новых Санжар устроили целый «Коронамайдан». Они блокировали дороги, атаковали автобусы, оказывали сопротивление правоохранителям.

Чтобы доставить людей к пункту назначения, полицейским и нацгвардейцам пришлось изрядно попотеть. Но тамошние силовики доказали: могут, когда захотят. И выполнили поставленную задачу, пусть с риском для собственного здоровья.

Поведение протестующих вызвало осуждение. Вышло так, что весь патриотизм «свидомых» граждан ограничивается флагами и вышиванками. А в критический момент людьми двигал исключительно страх за собственную шкуру.

«Думаю, день 20.02.2020 войдет в историю. Небывалая соборность, небывалое единение! Небывалый кризис морали и запасов интеллекта», — отметил известный врач доктор Комаровский.

В в стороне от ситуации в Новых Санжарах не могла остаться министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Чтобы поддержать прибывших на обсервацию, Скалецкая решила жить вместе с ними в Новых Санжарах.

«Вместе с ними я проведу следующие 14 дней, в одном помещении, в тех же условиях. Надеюсь, что мое присутствие успокоит как тех, кто находится в Новых Санжарах, так и других в стране», — заявила министр.

Решение Скалецкой многие изначально восприняли как пиар-ход. Но похоже, замысел политика гораздо хитрее. Любопытную гипотезу по этому поводу выдвинул журналист Юрий Ткачев.

«Обсервация приравнивается к больничному. Когда человек на больничном, его уволить нельзя. По крайней мере, эту линию будут проводить в Минздраве. Период обсервации у Скалецкой заканчивается 6 марта. Заседание ВР, на котором ее, возможно, попытаются уволить, состоится 4 марта», — предположил Ткачев, что таким оригинальным способом Скалецкая сможет избежать отставки.

Версия интересная, хотя юридически не вполне состоятельная. Отставка министра существенно отличается от классического увольнения работника по трудовому законодательству. Для представителей высшей власти действуют другие правила. Иначе Порошенко точно ушел бы на больничный после поражения на президентских выборах. Больничный (обсервация) не спасает от прекращения полномочий министра, и даже его заместителя.

Тем не менее, идея Ткачева имеет под собой веские основания. Уже 4 марта Верховная рада собирается на внеочередное заседание по инициативе Владимира Зеленского. Судя по всему, верхушку киевской власти действительно ожидает большая чистка.

Первый кандидат на выход — глава правительства Алексей Гончарук. Совсем недавно премьер уже имитировал отставку после скандальных посиделок с представителями экономического блока правительства.

Опубликованные записи, мягко говоря, ставят под сомнение целесообразность пребывания Алексея на высокой должности. Премьер назвал себя «профаном в экономике». А заодно дискредитировал Зеленского, назвав «примитивными» его познания в этой области. Хуже того, целью собравшихся вовсе не было исправление проблем. Гончарук формулировал задачу в другом ключе: как объяснить президенту, что якобы на самом деле все идет хорошо. Иными словами, Гончарук хотел заняться банальным «очковтирательством».

В этой щекотливой ситуации глава украинского правительства прибег к военной хитрости: сам написал заявление об отставке, но передал его не по назначению. Гончарук вручил прошение Зеленскому, хотя лишить его полномочий могла лишь Верховная рада. Президент и «слуги народа» не стали обострять ситуацию, так что буря постепенно миновала. Но окончательно идея не умерла.

Теперь между Зеленским и Гончаруком пробежали сразу две черные кошки — МВФ и Коломойский. По данным издания «2000», олигарх выражал недовольство кадровой политикой Гончарука. На это обстоятельство президент и обратил внимание премьера в частной беседе. Гончарук окончательно запутался.

«То мы боремся с Коломойским, то мы не боремся с Коломойским, то мы улучшаем отношения с МВФ, то мы их портим», — недоумевает Алексей.

В завершение Гончарук спросил, не сходить ли ему в отставку, если уж он не вписывается в новую концепцию. Вполне возможно, что этим дело и закончится.

Помимо возможного ухода премьера, велика вероятность перемен на постах глав силовых ведомств. Напрашивается отставка генерального прокурора Руслана Рябошапки, чья деятельность вызывает откровенное недоумение у электората Зеленского. Ведь Владимир Александрович обещал «сажать по весне». На знаменитых дебатах в «Олимпийском» будущий победитель выборов назвал себя «приговором» для Порошенко. Но Петр Алексеевич и его команда испытывают лишь легкие неудобства. Уже пришла новая весна, а видимых результатов деятельности офиса генпрокурора нет. К тому же, Рябошапка запятнал себя публичной дружбой с убийцей и его «отмазыванием» от заслуженного наказания.

Дело «активиста» Сергея Стерненко должно было стать одним из маркеров серьезности намерений новой власти. Эта по-настоящему чудовищная история досталась команде Зеленского от предшественников. Известный одесский (по месту деятельности, а не происхождения) «активист» Сергей Стерненко зарезал человека, засняв на камеру агонию своей жертвы. На стриме с места преступления бывший лидер одесской ячейки «Правого сектора»1 (запрещенная в России организация) признал, что атаковал неприятеля собственным ножом. Позже появилась версия с «самообороной», но ее опровергают как слова самого Стерненко, так и результаты экспертиз. Перед смертельным ударом злоумышленник преследовал свою жертву почти сто метров, так что версия о необходимой обороне не выдерживает никакой критики.

Власть Порошенко без стеснений укрывала активиста-убийцу. От команды президента Зеленского ждали совсем иного. Но пока не дождались. Дело снова пытаются «спустить на тормозах». Сейчас его расследованием занимается (хотя «занимается» — это громко сказано) Служба безопасности Украины. Это нарушает все мыслимые правила подследственности. Зато дело идет в «нужном» направлении — то есть в никуда.

А Рябошапка тем временем делает совместные фото со Стерненко. Как следствие, украинский избиратель разочаровывается не только в отдельных кадрах, но и в самом президенте.

Кадровая чистка в рядах «Зе-команды» явно назрела.

1 Организация запрещена на территории РФ.