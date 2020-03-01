В Турции задержан главный редактор агентства Sputnik Турция

Анкара, 1 марта. Правоохранительные органы Турции задержали главного редактора Sputnik Турция Махира Бозтепе. Информацию об этом распространило агентство в воскресенье. Как уточнили в редакции, сотрудники полиции около 13.20 (время совпадает с московским) пришли в офис Sputnik в Стамбуле. Они потребовали организовать встречу с представителями агентства. При этом в это время в редакции находились только дежурные сотрудники.

«Полицейские заявили, что не покинут офис, пока с ними не встретятся представители агентства», — сообщили в СМИ.

Также в СМИ уточнили, что сейчас в офисе Sputnik началась встреча руководителя представительства агентства в Стамбуле Максима Дурнева, адвокатов издания, представителей российского генерального консульства и сотрудников турецкой полиции.

В своем Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян также сообщила, что полиция пришла в редакцию Sputnik Турция в Анкаре.

«Задержан еще один сотрудник. Еще трое наших со вчерашнего дня в полиции в Анкаре, где накануне вечером в их квартиры вломились националисты. Турция, это что?» — написала она.

Ранее МИД РФ призвал Анкару немедленно вмешаться в ситуацию с задержанием журналистов. Кроме главного редактора, полицией задержаны еще трое сотрудников агентства. Напомним, трое сотрудников Sputnik Турция не выходят на связь с редакцией с вечера субботы. 29 февраля они отправились в полицию для дачи показаний в связи с нападением.

Как уточнили в редакции, коллеги не могут связаться с пропавшими журналистами уже девять часов. Отправившиеся в полицию журналисты намеревались написать заявления в правоохранительные органы против погромщиков-националистов, напавших на их квартиры. До этого в квартиру представителей СМИ в Анкаре попытались проникнуть неизвестные.