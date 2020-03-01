Клинцевич предложил использовать опыт Запада в пресечении провокаций на митингах

Москва, 1 марта. Сотрудники правоохранительных органов должны иметь возможность жестко пресекать провокации на митингах и акциях, считает член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Сенатор сравнил действия полиции в России и Гонконге на массовых мероприятиях. Клинцевич отметил, что сотрудники правоохранительных органов Гонконга, где продолжаются погромы и беспорядки, имеют куда большие полномочия для обеспечения безопасности граждан. Гонконг перенял опыт западных стран, где стражи порядка применяют против нарушителей закона слезоточивый газ и резиновые пули.

Клинцевич обратил внимание, что в России ситуация обратная ― опасности подвергаются сами правоохранители, действуя лояльно по отношению к провокаторам. Такая лояльность создает угрозу безопасности как полицейских, так и граждан.

«Естественно, это нашим полицейским очень вредит, потому что иногда они получают травмы и увечья из-за некорректности со стороны митингующих. Если быть объективным, то у полицейских должна быть возможность при необходимости жестко пресечь противоправные действия», — добавил сенатор в комментарии «Инфореактору».

По словам эксперта, российское законодательство о проведении массовых акций гораздо мягче, чем в западных странах. При этом российская полиция имеет возможность прибегать к жестким мерам при необходимости, но не делает этого.

«Однако зачастую политики наши идут по пути наименьшего сопротивления и поступают лояльно, делают все мягко, но почему-то постоянно подвергаются критике за жесткость», — подчеркнул Клинцевич.

Несанкционированные акции, организованные кандидатами на выборы в Мосгордуму от «оппозиции», которых из-за фальсификаций на законных основаниях не зарегистрировали на выборы, прошли в столице в июле и в августе прошлого года. Незаконные митинги сопровождались провокациями, в результате которых пострадала столичная инфраструктура. Кроме того, провокаторы оказывали сопротивление полиции, кидали в правоохранителей бутылки и урны.