В Турции заявили, что Анкара не хочет вооруженного столкновения с РФ в Сирии

Анкара, 1 марта. Турция не имеет цели противостоять Москве в Сирии. Об этом заявил глава Минобороны страны Хулуси Акар.

Он отметил, что Анкара проводит операцию «Щит весны» на северо-западе Сирии в ответ на гибель своих военных 27 февраля.

«Турция не преследует цель вооруженного противостояния с Россией в Сирии», — сказал Акар.

Военачальник также сообщил, что с момента начала боевых действий турецкие солдаты уничтожили восемь вертолетов, один беспилотный летательный аппарат, 103 танка, 72 артиллерийские установки, 3 системы ПВО. Кроме того, были нейтрализованы 2212 сирийских военных.

Напомним, обстановка в сирийской провинции Идлиб обострилась 27 февраля, когда боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», которая, по сути, является бывшей террористической организацией «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ), атаковали позиции Сирийской арабской армии. Силы законного правительства в ответ нанесли удары по экстремистам.

В результате конфликта погибли 36 турецких военнослужащих, участвовавших в наступлении вместе с террористами, российская сторона добилась прекращения огня для обеспечения эвакуации убитых и раненых.

Ранее Федеральное агентство новостей передавало, что президенты России и Турции обсудят ситуацию в Идлибе на встрече в Москве, которая запланирована на 5 марта.

1 Организация запрещена на территории РФ.