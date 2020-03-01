Выборы в США и Дональд Трамп. Николай Стариков. ФАН-ТВ

Гостем программы «По-стариковски» стал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. В новом выпуске эксперты поговорили о результатах будущих выборов американского президента, а также обсудили кандидатов.

По мнению обоих участников беседы, победа Дональда Трампа в ноябрьских выборах 2020 года очевидна, и уже сегодня уверенно можно говорить о том, что действующий президент США останется на второй срок.

Валерий Коровин считает, что Трамп бросил вызов системе, и этим он привлекает своих избирателей. Этот вызов перестраивает всю политическую картину страны в интересах американского большинства. Коровин отметил, что помешать Трампу стать президентом может только внезапная смерть, так как американцы способны на убийство своего президента.

По мнению Николая Старикова, после американских выборов наверняка будет много разговоров о вмешательстве в них и обвинений в адрес России.