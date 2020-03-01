Москва, 1 марта. Блогер Екатерина Диденко подделала диплом о своем высшем медицинском образовании, заявили средства массовой информации.

Как считают журналисты, Диденко подделала диплом. В опровержение слухов блогер опубликовала в Сети фотографии документа о высшем образовании. По снимкам видно, что девушка действительно окончила вуз с отличием.

Журналисты рассказали правду об образовании аптечного блогера Диденко. Как передает телеканал «360», выяснилось, что образование у девушки действительно есть — она с отличием окончила Волгоградский государственный университет Минздрава России в 2013 году.

Екатерина получила квалификацию провизора по специальности «Фармацевтика».

Напомним, накануне в одном из банных комплексов Москвы произошла трагедия, унесшая жизни трех человек. Блогер Екатерина Диденко праздновала свой день рождения в компании друзей. По предварительным данным, в бассейн засыпали большое количество сухого льда, что привело к опасной для человеческой жизни химической реакции.

Гости, находившиеся в бассейне, потеряли сознание из-за обильного попадания дыма и начали тонуть. В числе погибших оказался супруг именинницы Валентин. На вопрос о состоянии своего здоровья Екатерина призналась, что чувствует себя плохо.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Следователи уже провели допрос сотрудников банного комплекса. Обстоятельства ЧП выясняются. Ранее стала известна причина смерти жертв банной вечеринки в Москве.

В социальной сети Instagram Диденко позиционирует себя как эксперт по лекарственным препаратам.