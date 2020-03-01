Путин возложил цветы к памятнику парашютно-десантной роты в Пскове

Псков, 1 марта. Российский президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику воинам 6-й парашютно-десантной роты в Пскове.

В воскресенье проходят памятные мероприятия по случаю 20-летия с момента трагедии в Аргунском ущелье. Путин приехал в Псков, чтобы принять в них участие. Президент РФ возложил цветы к памятнику погибшим воинам 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.

Бой на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни, вошедший в историю как подвиг 6-й роты псковских десантников, прошел 20 лет назад. Он продолжался с 29 февраля по 1 марта. Погибли 84 русских воина и, по разным оценкам, от 400 до 600 боевиков. Корреспондент Федерального агентства новостей взял интервью у командира отряда, который самым первым вышел к месту гибели 6-й роты.