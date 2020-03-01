С военной базы террористов ПНС в Триполи взлетел еще один турецкий беспилотник

Триполи, 1 марта. Турецкий беспилотный летательный аппарат произвел сегодня вылет из аэропорта Митига, находящегося в Триполи. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте пользователь @MstrMax11.

Стоит отметить, что за последние несколько дней боевики незаконных вооруженных формирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и турецкие военные, находящиеся на территории североафриканского государства, стали очень активно использовать беспилотники. В ночь с 28 на 29 февраля силы противовоздушной обороны Ливийской национальной армии (ЛНА) уничтожили шесть единиц БПЛА Турции.

Анкара продолжает нарушать оружейное эмбарго Организации Объединенных Наций, введенное в 2011 году, снабжая преступный оккупационный режим Файеза Сарраджа оружием, боеприпасами и боевой техникой, в том числе беспилотниками. Таким образом Турция лишь обостряет и так излишне напряженную обстановку в Ливии, оказывая военную помощь террористам ПНС и провоцируя эскалацию конфликта, а также срыв мирных политических процессов.

Напомним, на территории аэропорта, с взлетно-посадочной полосы которого взлетел турецкий дрон, находится частная тюрьма «Митига», где уже более девяти месяцев незаконно удерживаются двое российских граждан — Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Социологов в мае прошлого года похитили боевики группировки «МВД» ПНС RADA, возглавляемые полевым командиром Абд аль-Рауфом Каррой.