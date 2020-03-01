Образовавшаяся после беременности грыжа напугала звезду Comedy Woman

Москва, 1 марта. Звезда КВН и шоу Comedy Woman Елена Борщева сообщила о предстоящем хирургическом вмешательстве в связи со вскрывшимся недугом. Об этом актриса написала в Instagram.

По словам артистки, доктора диагностировали у нее грыжу белой линии живота, которая требует операции.

«Звучит ужасно! В Интернете специально не читаю, что это. Боюсь испугаться еще больше», — поделилась Борщева.

Актриса обратилась к медикам, которые заверили, что заболевание развилось после второй беременности, излечить его можно только при помощи хирургического вмешательства, передает телеканал «Царьград».

Борщева отметила, операция будет идти около часа в случае отсутствия осложнений, еще двое суток будет необходимо провести в больнице под наблюдением врачей.

«Реабилитация же занимает от пары недель до месяца», — отметила участница Comedy Woman.

Она также добавила, что операция пройдет в ближайшие два месяца, сама артистка готовится к ней, бережнее относясь к здоровью, но при этом продолжает работать.

Ранее Борщева предложила закрыть юмористическую программу "Аншлаг", а одного из ее главных юмористов Владимира Винокура заменить роботом. Участники шоу раскритиковали выпад звезды КВН, в частности Елена Воробей подчеркнула, что передача стабильно собирает хорошие рейтинги на телевидении, а ее артисты успешно гастролируют, сообщил телеканал «360».