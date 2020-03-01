Турция объявила о проведении военной операции в Идлибе

Анкара, 1 марта. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил о проведении операции «Щит весны» на северо-западе Сирии. Его слова приводит агентство Anadolu.

По словам Акара, поводом для проведения операции стал удар Сирийской арабской армии (САА) по позициям террористов, в результате которого погибли 36 турецких военных.

«Турция не преследует цель вооруженного противостояния с Россией в Сирии», ― объявил Акар.

Глава военного ведомства республики отметил, что целью операции турецких ВС является сдерживание правительства Башара Асада и предотвращение миграции.

Министр обороны Турции добавил, что с начала проведения операции якобы было уничтожено один БПЛА, восемь вертолетов, 103 танка, 72 артиллерийские установки гаубицы, три системы ПВО и нейтрализованы более 2 тысяч сирийских военных. В Дамаске эту информацию опровергали, назвав цифры завышенными.

Ситуация в Идлибе обострилась в феврале, когда боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая запрещенная в РФ «Джебхат ан-Нусра»1) и союзные ей формирования начали наступление на находящиеся под контролем сирийского правительства территории. САА ответила ударом по позициям экстремистов.

В результате погибли 36 турецких военных, которые наступали в числе боевиков. В Минобороны РФ сообщили, что Анкара передала неверные координаты турецких подразделений. Согласно этим данным, военные ВС Турции не должны были находиться в районе обстрела.

1 Организация запрещена на территории РФ.