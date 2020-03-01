Отец Началовой рассказал о песне, ставшей для его дочери пророческой

Москва, 1 марта. Отец российской певицы Юлии Началовой Виктор Началов рассказал подробности о смерти дочери. Он принял участие в программе «Сегодня вечером» на Первом канале, посвященной певице Ирине Понаровской.

Композитор вспомнил, как певица Ирина Понаровская сотрудничала с его дочерью Юлией. Одна из композиций, которую исполнительницы записали дуэтом, называлась «В небо откроешь дверь». Отец Началовой увидел в этом предзнаменование. Он рассказал о песне, ставшей для его дочери пророческой.

«В небо откроешь дверь. Никто раньше не придавал этому значения. После трагедии слушаешь, аж мурашки. Ладно, о грустном не будем», — заявил он.

По данным издания «Дни.ру», при этом мужчина с трудом сдержал слезы.

Ранее Виктор рассказал, что почувствовал, когда узнал о смерти дочери. Исполнительница скончалась 16 марта 2019 года. В тот роковой день на телефон Виктора Началова поступил звонок от врача. У отца покойной певицы сразу промелькнули нехорошие мысли, и он не ошибся — медик сообщил мужчине, что его дочери больше нет в живых.

По словам Виктора Началова, голос врача казался ему звучащим с другой планеты. Он долго не мог поверить в то, что говорит доктор, ведь незадолго до этого мужчина приходил в палату Юлии Началовой. Виктор гладил теплое лицо и мягкие волосы своей дочери. Из-за этих воспоминаний ему было очень тяжело принять известие о смерти певицы.

Юлия Началова скончалась на 39-м году жизни в московской больнице от заражения крови и сердечной недостаточности. Перед смертью она находилась в коме. Началова похоронена на Троекуровском кладбище в столице.