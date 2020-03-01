Жена Николаева поздравила фолловеров с приходом весны селфи с Пугачевой

Москва, 1 марта. Супруга 60-летнего советского и российского композитора Игоря Николаева опубликовала совместные кадры с королевой отечественной эстрады Аллой Пугачевой.

Снимок годичной давности 37-летняя Юлия Проскурякова опубликовала в своем профиле в социальной сети Instagram. На селфи запечатлены счастливые жена Николаева и Пугачева.

«С первым воскресеньем Весны, дорогая @alla_orfey [профиль Аллы Пугачевой в Instagram]. С Праздником Вас, друзья!» — написала Юлия под постом.

«Наши красоточки любимые! С первым днем весны! Спасибо за позитивное весеннее настроение», — написала lukinatania.

«Поздравляем, Юлечка! Желаем счастья! Пусть весна будет всегда на душе!» — поддержала zhanar6992.

«Красавицы!» — сделала комплимент alena_harchenco.

«Юлечка, ты опять как солнышко, светишься вся, заряжаешь позитивом, просто красотка. Так держать!» — отметила loviaginanina.

«С прощенным воскресением вас! Счастья, здоровья вам и вашим близким!» — пожелала anetta1330.