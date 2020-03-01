Названа причина задержания в Анкаре трех сотрудников издания Sputnik Турция

Анкара, 1 марта. Полиция задержала троих сотрудников Sputnik Турция в Анкаре, на квартиры которых было совершено нападение. Об этом сообщил источник агентства.

Накануне, 29 февраля, на квартиру журналистов Sputnik Турция в Анкаре было совершено нападение. Неизвестные пытались ворваться в жилье, выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы и выламывали двери. Журналисты вызвали полицию и написали заявление о нападении. После этого сотрудники Sputnik Турция перестали выходить на связь.

Источник агентства сообщил, что сотрудники Sputnik Турция были задержаны после дачи показаний в полиции в связи с профессиональной деятельностью.

«Источники в Палате адвокатов Анкары, а также близкие сотрудников Sputnik, на дома которых было совершено нападение, сообщили Sputnik, что после дачи показаний в полицейском участке сотрудники Sputnik были задержаны в связи с профессиональной деятельностью», — сообщили в агентстве.

Турецкая газета Sozcu сообщила, что сотрудников Sputnik Турция задержали после допроса в прокуратуре в связи с публикацией на сайте агентства статьи «Украденная провинция. Почему 80 лет назад Франция передала Хатай Турции».

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя инцидент, задалась вопросом о том, как нападавшие узнали адреса проживания не самых публичных сотрудников издания. Симоньян добавила, что ожидает реакции со стороны правоохранительных органов.