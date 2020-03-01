Иран не раскрывал детали предложения по встрече с Турцией и Сирией без участия РФ

Тегеран, 1 марта. Иран не сообщал деталей своего предложения по встрече с Турцией и Сирией без участия России. Соответствующее сообщение передает посольство РФ в Тегеране.

Президент Ирана Хасан Роухани, как сообщалось ранее, предложил провести трехстороннюю встречу с участием Турции и Сирии, однако без приглашения России. Тема — ситуация в сирийской провинции Идлиб. Предложение прозвучало от иранского президента во время телефонного разговора с коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Иран не сообщал деталей своего предложения по встрече с Турцией и Сирией без участия России», — подчеркивается в сообщении ведомства.

Напомним, в сирийской провинции Идлиб несколько дней назад произошло резкое обострение ситуации. Террористы, контролирующие эту территорию, развернули широкомасштабное наступление против сирийской армии, которая, в свою очередь, открыла ответный огонь. Сообщалось о гибели десятков турецких военных.