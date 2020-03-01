Москва, 1 марта. Нападение на сотрудников агентства Sputnik Турция и их задержание в Анкаре является грубейшим нарушением прав журналистов, заявило Министерство иностранных дел России. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

Российское внешнеполитическое ведомство прокомментировало известие о том, что в столице Турции были задержаны представители российских средств массовой информации.

«Сотрудники Sputnik Турция, по имеющейся информации, с вечера находятся в силовых структурах Турции, с ними до сих пор не удается установить связь», — уточнили дипломаты.

МИД РФ призвал Анкару немедленно вмешаться в ситуацию с задержанием журналистов.

«Москва призывает власти Турции вмешаться в ситуацию, обеспечить безопасность журналистов», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что трое сотрудников Sputnik Турция не выходят на связь с редакцией с вечера субботы. 29 февраля они отправились в полицию для дачи показаний в связи с нападением.

Как уточнили в редакции, коллеги не могут связаться с пропавшими журналистами уже девять часов. Отправившиеся в полицию журналисты намеревались написать заявления в правоохранительные органы против погромщиков-националистов, напавших на их квартиры.

До этого в квартиру представителей СМИ в Анкаре попытались проникнуть неизвестные. Они выкрикивали националистические лозунги. Звучали оскорбления и угрозы. Сотрудники Sputnik Турция вызвали полицию, но злоумышленники скрылись до ее прибытия.